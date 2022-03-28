Информация о больших пожарах в Чернобыльской зоне несколько устарела.

Радиационный фон в Киевской области в пределах нормы, в Чернобыльской зоне больших пожаров нет.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что достаточно много "разгоняется информации" о больших пожарах в Чернобыльской зоне. По словам Денисенко, это несколько устаревшая информация, поскольку на самом деле большие пожары там были около недели назад, площадью около тысячи гектаров.

Денисенко отметил, что оккупанты не пропускали туда пожарных, но все-таки удалось погасить эти пожары.

"В Киевской области радиационный фон в пределах нормы. По состоянию на сейчас в Чернобыльской зоне ситуация по пожарам более-менее стабильная, и больших возгораний нет", - подчеркнул Денисенко.

Как сообщал УНИАН, из-за интенсивных обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне отчуждения в районе ЧАЭС начались массовые пожары. Огонь охватил более 10 тыс. гектаров леса.

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