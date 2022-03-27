Сейчас спасатели зафиксировали 31 пожар.

Из-за интенсивных обстрелов со стороны российских оккупантов в зоне отчуждения в районе ЧАЭС начались массовые пожары. Сейчас известно о 31 месте возгорания. Огонь охватил более 10 тыс. гектаров леса.

Об этом информирует уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале.

Денисова уточнила, что огонь вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха.

Из-за того, что российские оккупанты захватили зону отчуждения, пока спасатели не могут принять действенные меры для локализации горения и ликвидации пожара.

"Вследствие горения в атмосферу высвобождаются радионуклиды, которые переносятся ветром на значительные расстояния. Это грозит радиацией Украине, Беларуси и странам Европы. Из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, что может повлечь сверхмасштабные пожары, с которыми трудно справиться даже в мирное время", - уточнила Людмила Денисова.

Чиновница обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой как можно быстрее отправить в Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.

Напомним, из-за действий России на ЧАЭС и ЗАЭС в МАГАТЭ создали круглосуточный кризисный центр для мониторинга ситуации на АЭС Украины, а Офис генпрокурора открыл ряд производств по статье "экоцид".

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