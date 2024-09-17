В Сумской ОВА отметили, что сейчас враг активно применяет экологический террор против Украины.

В Сумской области ситуация с загрязнением на реке Сейм снова стала хуже. Вода в очередной раз начала темнеть, а жители близлежащих населенных пунктов чувствуют неприятный запах. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

В частности причины возникновения ситуации, возможные последствия и методы решения экологической проблемы были рассмотрены во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

По словам специалистов, проведенные исследования показали, что ухудшение ситуации было связано с загрязнением воды органическими веществами. В Сумской ОГА подчеркнули, что в Украине поблизости нет ни одного такого производства, однако такие мощности присутствуют вблизи нашей границы на территории России, отходы от которого жители РФ могут сбрасывать в реку.

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"Сегодня враг активно применяет экологический террор, как один из видов борьбы с украинским народом. Мы четко прослеживаем эти преступления по отношению к нашим водным ресурсам уже второй раз подряд, ведь ситуация на Сейме после стабилизации снова ухудшилась. Руководители общин и все компетентные службы должны действовать четко и слаженно, эффективно отреагировать и минимизировать негативные последствия. Прежде всего, нужно проинформировать жителей о ситуации, предоставить все разъяснения и предостережения", - отметил глава Сумской ОГА Владимир Артюх.

Также он поручил обеспечить соблюдение всех санитарных требований на местах, где были обнаружены новые пятна, убрать биоресурсы и утилизировать их, установить запрещающие таблички, провести детальный анализ снижения уровня воды в течение последних лет, а также исследовать влияние экологической ситуации на состояние здоровья людей.

"Мониторинг постоянно продолжается, осуществляется забор проб и проводятся исследования, принимаются практические меры для улучшения ситуации. По имеющимся результатам исследований, токсичных веществ, а также пестицидов не найдено. Возбудителей болезней также не обнаружено. Однако, запрет на вылов рыбы, пользование водой из водоемов и купание и в дальнейшем обязательны", - добавили в Сумской ОГА.

Загрязнение реки Сейм - последние новости

Ранее в "Киевводоканале" рассказали, что ситуация с качеством воды в Киеве является контролируемой. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории столицы и воды в акватории рек Десна и Днепр.

Также было объявлено об убытках от загрязнения рек Сейма и Десны. Такие проблемы уже нанесли ущерб Черниговской области на сумму 186 млн грн. Однако окончательная сумма будет известна после преодоления последствий загрязнения.

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