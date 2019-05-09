Больше половины пингвинов в ирландском океанариуме оказались гомосексуальными

Партнеры того же пола имеются у восьми из 14 пингвинов, в том числе у четырех самцов и четырех самок.

В океанариуме ирландского городе Дингл живут четыре однополые пары пингвинов.

Партнеры того же пола имеются у восьми из 14 пингвинов, в том числе у четырех самцов и четырех самок. У одной из пар, состоящей из двух самок, есть пингвиненок, которого они воспитывают вместе. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Пять лет назад в океанариуме была только одна гомосексуальная пара пингвинов, которую образовали самки Пенелопа и Мисти. Смотрители шутят, что однополые отношения между птицами стали популярнее после 2015 года, когда в Ирландии легализовали гей-браки.

Королевские пингвины часто демонстрируют гомосексуальное поведение в неволе. Самой известной однополой парой пингвинов были Рой и Сайлоу из Центрального парка Нью-Йорка. Птицы прожили вместе шесть лет и вырастили птенца по имени Танго. В 2005 году Сайлоу ушел от Роя к самке по кличке Скрэппи.