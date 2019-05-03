В китайском зоопарке впервые показали малыша редкой золотой курносой обезьяны (видео)
13:01, 03 мая 2019Спасение видов
121 0
Редкие животные ныне занесены в Красную Книгу и в Китае считаются чуть ли не священными.
Младенца редкой золотой курносой обезьяны впервые показали на публику в зоопарке Китая.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ Австралии поймали трехглазую змею (фото)
Пушистику всего 4 дня. За ним тщательно присматривает мама. Пока обезьянка имеет серо-белую шубку, за несколько месяцев - говорят работники зверинца - она должна приобрести оранжевой оттенок.
Редкие животные ныне занесены в Красную Книгу и в Китае считаются чуть ли не священными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter