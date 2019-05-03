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В китайском зоопарке впервые показали малыша редкой золотой курносой обезьяны (видео)

13:01, 03 мая 2019
Спасение видов
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Пушистику всего 4 дня. За ним тщательно присматривает мама. Пока обезьянка имеет серо-белую шубку, за несколько месяцев - говорят работники зверинца - она должна приобрести оранжевой оттенок.

Редкие животные ныне занесены в Красную Книгу и в Китае считаются чуть ли не священными.

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Теги: #Китай#зоопарк#обезьяны