В китайском зоопарке впервые показали малыша редкой золотой курносой обезьяны (видео)

Редкие животные ныне занесены в Красную Книгу и в Китае считаются чуть ли не священными.

Младенца редкой золотой курносой обезьяны впервые показали на публику в зоопарке Китая. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Австралии поймали трехглазую змею (фото) Пушистику всего 4 дня. За ним тщательно присматривает мама. Пока обезьянка имеет серо-белую шубку, за несколько месяцев - говорят работники зверинца - она должна приобрести оранжевой оттенок. Редкие животные ныне занесены в Красную Книгу и в Китае считаются чуть ли не священными.

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