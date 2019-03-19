В зоопарке Берлина подрастают малыши белого медведя, тигров и жирафов (видео)

Самая большая гордость берлинского зоопарка - это детеныш белого медведя.

В зоопарке Берлина пополнение - сразу у нескольких животных родились малыши.

Самая большая гордость - это детеныш белого медведя, говорится в сюжете ТСН. Малыш хорошо набирает вес, уже прошел медицинский осмотр и первые две прививки.

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Отныне белого и пушистого медвежонка вместе с мамой медведицей показывают публике. Малышу три месяца и он впервые на улице. Имя белому медвежонку выберут через месяц. На днях УНИАН уже писал об этом остроумном и игривом малыше, а также подготовил о нем фоторепортаж.

Но подрастают в зоопарке Берлина также детишки тигров и жирафов.

Жирафенок Элла также жмется к маме. Первые 8 месяцев ребенок ест только молоко. Теперь берлинская семья Ротшильдских жирафов насчитывает восемь животных.

Полосатое пополнение и в семье тигров. Две девочки и два мальчика - целый детсад и всегда есть с кем поиграть. На улицу полосатых малышей выпускают на один час в день.

Ранее УНИАН сообщал, что в зоопарке Винницы родились лама, обезьянка и трое сурикатов.