Восходящая звезда: в Берлинском зоопарке состоялся долгожданный дебют полярного медвежонка (фоторепортаж, видео)

Детенышу белого медведя очень понравилось гулять с мамой Тоней и купаться в холодном пруду вольера.

В Берлинском зоопарке Тиерпарк продемонстрировали публике трехмесячного детеныша белого медведя.

Он отличается остроумием и игривостью. Говорят, он может стать следующей знаменитостью животных немецкой столицы. Об этом пишет Bloomberg.

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Медведь, которого пока не назвали, родился 1 декабря, и в зоопарке утверждают, что он очень хорошо развивается.

В пятницу ему впервые разрешили выйти из своей закрытой клетки, и детенышу очень понравилось гулять с мамой Тоней и купаться в холодном пруду вольера.

В зоопарке пообещали, что детёнышу теперь будет разрешено ежедневно выходить на всеобщее обозрение.