Восходящая звезда: в Берлинском зоопарке состоялся долгожданный дебют полярного медвежонка (фоторепортаж, видео)
В Берлинском зоопарке Тиерпарк продемонстрировали публике трехмесячного детеныша белого медведя.
Он отличается остроумием и игривостью. Говорят, он может стать следующей знаменитостью животных немецкой столицы. Об этом пишет Bloomberg.
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Медведь, которого пока не назвали, родился 1 декабря, и в зоопарке утверждают, что он очень хорошо развивается.
В пятницу ему впервые разрешили выйти из своей закрытой клетки, и детенышу очень понравилось гулять с мамой Тоней и купаться в холодном пруду вольера.
В зоопарке пообещали, что детёнышу теперь будет разрешено ежедневно выходить на всеобщее обозрение.
Kleiner #Eisbär on Tour: Eisbärin Tonja unternahm heute zusammen mit ihrem #Nachwuchs den ersten großen Ausflug auf die Außenanlage. Es wurde neugierig alles erkundet, viel geschwommen und liebevoll gekuschelt! Ab Samstag können Besucher die Beiden im #TierparkBerlin sehen. pic.twitter.com/fEmMcvEHQE— Zoo Tierpark Berlin (@zooberlin) March 15, 2019