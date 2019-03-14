В Винницком зоопарке родились лама, обезьянка и трое сурикатов (видео)
12:47, 14 марта 2019Спасение видов
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Больше всего внимание посетителей привлекают крошечные сурикаты.
В Винницком зоопарке родились лама, обезьянка и трое сурикатов
Пополнение в зоопарке. В зоопарке Винницы родились лама, обезьянка и трое сурикатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Больше всего внимание посетителей привлекают крошечные сурикаты. Трое малышей родились совсем недавно. Вместе с родителями живут в закрытом вольере. Их обогревают инфракрасными лампами.
Маленькие хищники очень активные, постоянно играют друг с другом.
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