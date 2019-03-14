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В Винницком зоопарке родились лама, обезьянка и трое сурикатов (видео)

12:47, 14 марта 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Больше всего внимание посетителей привлекают крошечные сурикаты. Трое малышей родились совсем недавно. Вместе с родителями живут в закрытом вольере. Их обогревают инфракрасными лампами.

Маленькие хищники очень активные, постоянно играют друг с другом.

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Теги: #зоопарк#Винница