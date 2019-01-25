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Замерзшие и заметенные: недалеко от Днепра свиньи попали в снежную ловушку (видео)

10:53, 25 января 2019
Спасение видов
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Грузовик, перевозивший поголовье, застрял возле села Новое на Днепропетровщине. Свиньи громко хрюкали в открытом прицепе на трассе несколько часов, пока водитель пытался выехать из сугробов.

В конце концов вызвал спасателей. Те с помощью автоцистерны таки освободили грузовик.

Все 160 свиней живые. Они приходят в себя после пережитого приключения на местной ферме.

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Теги: #Днепропетровщина#свиньи