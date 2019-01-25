Замерзшие и заметенные: недалеко от Днепра свиньи попали в снежную ловушку (видео)
10:53, 25 января 2019Спасение видов
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Свиньи громко хрюкали в открытом прицепе на трассе несколько часов.
Замерзшие и заметенные: свиньи попали в снежную ловушку недалеко от Днепра
Свиньи попали в снежную ловушку недалеко от Днепра.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Грузовик, перевозивший поголовье, застрял возле села Новое на Днепропетровщине. Свиньи громко хрюкали в открытом прицепе на трассе несколько часов, пока водитель пытался выехать из сугробов.
В конце концов вызвал спасателей. Те с помощью автоцистерны таки освободили грузовик.
Все 160 свиней живые. Они приходят в себя после пережитого приключения на местной ферме.
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