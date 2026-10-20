В нацпарке в Одесской области заметили птицу, имеющую особый статус в Нидерландах (видео)

Кроме того, в честь этого вида птиц был назван астероид.

В Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в объектив фотоловушки попал Большой веретенник – птица, которую неоднократно признавали национальным пернатым Нидерландов, а в честь вида когда-то даже назвали астероид. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

На видео, которое обнародовал исследователь, можно увидеть на мелководье птиц с длинными клювами.

По словам Русева, это – Большой веретенник (Limosa limosa) – крупная прибрежная птица семейства куликовых. Гнездятся эти пернатые вдали от национального парка – в болотистых районах севера.

"Но осенью мигрирует в Западную Европу и Африку через водно-болотные угодья Национального природного парка "Тузловские лиманы", – рассказал ученый.

Что еще известно о Большой веретеннике

Согласно открытым источникам, масса тела этого кулика составляет 230-370 г, длина тела – 36-44 см, размах крыльев – 62-70 см. У взрослого самца в брачном наряде верх головы буровато-рыжий, над глазом – беловатая "бровь", нижняя часть головы, шея – рыжая, спина и плечи черно-бурые с рыжими и серыми пятнами. Верх крыльев – серовато-бурый, грудь и бока туловища белые, с поперечными темно-бурыми полосами. Брюхо, надхвостье, подхвостье и нижняя часть крыльев белые, маховые перья темно-бурые, вдоль их основания проходит широкая белая полоса, хорошо заметная в полете.

Размножению всегда предшествует токование – ритуальное и зрелищное представление. В частности, самцы летают над местом будущего "гнезда", покачиваются из стороны в сторону, поочередно ударяя то правым, то левым крылом. Также самцы совершают глубокие пикирования и издают характерные протяжные гнусовые крики. Чужих самцов вытесняют с территории. Во время размножения ведет себя шумно.

Интересно, что Большой веретенник, согласно опросам, несколько раз признавался национальной птицей Нидерландов. В частности, такой статус он получил в 2015 году по результатам всенародного голосования, организованного орнитологической организацией Vogelbescherming Nederland и радиопрограммой Vroege Vogels. Выбор обусловлен тем, что значительная часть европейской популяции этих птиц гнездится именно на влажных лугах Нидерландов.

Также в честь этого вида назван астероид 8765 Лимоса (8765 Limosa), открытый 29 сентября 1973 года.

Неожиданный прилет розовых фламинго в нацпарк в Одесской области

Как писал УНИАН, в Национальный природный парк "Тузловские лиманы" неожиданно прилетела стая молодых розовых фламинго. По словам ученого Ивана Русева, их "привели" проводники – несколько взрослых особей.

Исследователь напомнил, что война, которую Россия развязала против Украины, мешала восстановлению популяции фламинго в национальном парке. Однако в середине осени сюда прилетели молодые розовые фламинго – они прибыли с озера Туз (Турция). Молодые птицы появились большой стаей из 85 особей и держатся в заповедной зоне национального парка.

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