Во время пылевой бури стоит носить маску, посоветовал ректор Одесского экологического университета.

Всю Украину покрыло облако пыли, в частности, пылевая буря была зафиксирована в Одессе - в городе повышенный уровень концентрации пыли в воздухе.

Для лета пылевая буря является обычным метеорологическим явлением, но высокая концентрация пыли в воздухе может негативно повлиять на здоровье, рассказал ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко "Суспильному".

"У нас сейчас есть северный воздушный поток, который несет воздух вместе с песком из пустыни Средней Азии. Вся Украина сейчас покрыта этим облаком пыли. У нас бывает вынос этой пыли или из африканских пустынь, из Сахары или, как в этом случае, из азиатских", - отметил эксперт.

По его словам, в летний сезон такое случается довольно часто. Степаненко добавил, что за последние несколько лет помнит минимум три-четыре таких случая.

Ректор предупредил, что пыль является аллергеном, который у многих людей способен спровоцировать аллергические реакции.

"Во-первых, пыль - это аллерген... И во-вторых, что является более важным, что едкие частицы пыли являются канцерогенными веществами, и это может стать спусковым крючком для многих людей по канцерогенным (раковым - Ред.) заболеваниям", - подчеркнул он.

Степаненко посоветовал пользоваться масками, чтобы в дыхательные пути не попала пыль.

Напомним, 22 августа стало известно, что в Киеве в воздухе зафиксировали очень много частиц пыли - их количество приближалось к предельно допустимой концентрации. Столичные власти отмечали, что источник образования пыли находится за пределами города.

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