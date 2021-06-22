Населенню, яке належить до групи ризику, рекомендують утриматися від перебування на вулиці, а якщо є нагальна потреба вийти, взяти із собою чисту воду та захист для дихальних шляхів.

В Киеве зафиксировали превышение концентрации пыли в воздухе из-за пыльной бури, которая наблюдается в Украине.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, ссылаясь на результаты мониторинга качества воздуха за 22 июня на двух автоматизированных постах наблюдения.

Так, зафиксировано повышение концентрации пыли (твердые вещества фракций РМ 2,5 и РМ 10) на посту наблюдения № 4 (ул. Вербицкого, 26) в Дарницком районе и посту № 8 (Харьковское шоссе, 7/1) в Днепровском районе.

Районы с наибольшим загрязнением в Киеве

В Киеве отмечено превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию:

зависших веществ - в 1,1-1,3 раза на проспекте Победы (район метро Святошин), площадях Бессарабской и Победы, улице Каунасской;

оксида углерода – в 1,1-2,5 раза на улице Семена Скляренко;

диоксида азота – в 4,5-5,1 раза – на площадях Победы, Бессарабской, улицах Каунасской, Семена Скляренко; в 3,5-3,9 раза – бульваре Леси Украинки, проспектах Победы и Оболонском, Демеевской площади, улицах Александра Довженко, Инженера Бородина, Академика Стражеско (пересечение с бульваром Вацлава Гавела); в 2,7-2,9 раза – на других постах города, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не зафиксировано;

формальдегида – в 3,0-3,2 раза на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Победы, улице Семена Скляренко; в 1,4-2,6 раза – на других постах наблюдений.

В КГГА отметили, что, по данным космических наблюдений, над Левобережной частью Украины зафиксирована пылевая буря «Астраханский суховей». Явление затронуло Киев и стало причиной повышенных показателей пыли на постах мониторинга.

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Обращается внимание, что вредные вещества накапливаются с большей или меньшей интенсивностью в атмосфере города в зависимости от метеорологических условий: температуры воздуха, скорости ветра и атмосферного давления. «Если температура воздуха стремительно растет, то это препятствует перемешиванию слоев воздуха - горячий воздух не дает загрязняющим веществам подниматься вверх. За период с 14 по 22 июня, по данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, среднесуточная температура в Киеве повысилась с 18 ℃

Как защититься от загрязненного воздуха

При таких условиях специалисты рекомендуют населению, которое относится к группе риска (хронические заболевания дыхательных путей, аллергические реакции, заболевания сердечно-сосудистой системы), воздержаться от пребывания на улице, закрыть окна. Если есть необходимость выйти на улицу, следует взять с собой чистую воду и защиту для дыхательных путей.

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Автор: Инна Андалицкая