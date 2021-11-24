По словам специалиста, химикаты, которыми обрабатывают поля против мышевидных грызунов, представляют реальную угрозу фауне.

В Одесской области в результате распыления химикатов погиб аист Робинзон, спасенный в 2020 году после сильного града.

Об этом в Facebook сообщил известный эколог, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев, участвовавший в спасении птицы.

По его словам, многие туристы в заповеднике знакомились с белым аистом по кличке Робинзон, которого прошлым летом спасли местные жители - Елена Староверова и ее дочь Иллария. Этот аист был единственным уцелевшим после непогоды, люди подобрали и выходили раненую птицу.

После реабилитации Робинзон не захотел улетать с другими аистами на зимовку, на юг. Вместо этого он остался на побережье Черного моря, где его нашли работники заповедника.

Его снова поместили в вольер, расположенный в районе офиса нацпарка, чтобы птица перезимовала. Однако недавно, по словам Русева, аист выбрался из вольера, начал "путешествовать" по окрестным огородам - и исчез.

"Мы развешивали объявления в разных вариантах и в разных местах, но информации о его пребывании не было. И вот, звонит нам местный житель Татарбунар (город в Одесской области - УНИАН) и говорит, что он видел нашего окольцованного Робинзона на "капустяных огородах" околицы Татарбунар. Поехал я туда с коллегами и увидел бездыханного Робинзона", - написал Русев.

При осмотре никаких ран или следов от укусов собак на трупе обнаружено не было. По мнению специалиста, единственная причина гибели аиста - яд (химикаты), которым сейчас обрабатывают поля против мышевидных грызунов.

"Такие мероприятия - это реальная угроза дикой фауне, где гибнут многие другие виды птиц и млекопитающих", - акцентирует Русев.

Он подчеркнул, что экологи уже фиксировали случаи, когда от таких химикатов массово гибли птицы, к примеру, более 200 серых журавлей в районе биосферного заповедника "Аскания Нова".

Читайте такжеНа Хмельнитчине спасают жизнь аисту: его чуть не убил церковный крест (видео)Как сообщал УНИАН, 31 июля 2020 года в национальном природном парке "Тузловские лиманы" град убил сотни птиц, в частности аистов 11.

Через несколько дней экологам стало известно, что жительница села Дивизия Елена Староверова забрала домой двух раненых аистов. Один из них выжил, но ослеп от ударов града и имел проблемы с координацией движений. Сотрудники заповедника назвали его Робинзоном и забрали с собой, чтобы выходить.

"Тузловские лиманы": справка

"Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный в Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

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Автор: Лариса Козовая