В городе продолжаются проверки общественных мест на предмет соблюдения карантина.

Киев не может покинуть "красную" зону карантина из-за высокой смертности от коронавируса.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

"Единственный высокий показатель – это смертность. А вот что касается коечного фонда, нагрузки на медицинскую систему, занятости реанимационных коек, то мы наблюдаем явное улучшение ситуации", - говорит он.

По словам Рубана, в городе продолжаются проверки на предмет соблюдения карантина. Их проводят 40 мобильных бригад днем и 10 - ночью. Чиновник говорит, что особо тщательно проверяют ТРЦ, куда часто пытаются попасть невакцинированные киевляне.

Читайте такжеНарушение карантина: суд оштрафовал мужчину на 17 тысяч за пребывание на улице без паспорта"Ежедневно порядка 60 штрафов составляется именно на ТРЦ, которые допускают пропуск таких граждан. Контроль будет продолжаться. Больше того, согласно постановлению Кабмина, будут усилены требования к работе ТРЦ и в "желтой" зоне карантина. Они должны будут также работать с контрольными сертификатами о вакцинации, как и в красной зоне. Послаблений для них пока не будет", - добавил он. И подчеркнул, что прогнозировать сроки выхода Киева из "красной" зоны пока рано.

Осенний локдаун в Киеве

С 1 ноября в Киеве был введен "красный" уровень эпидемической опасности.

10 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что система здравоохранения столицы работает уже на пределе возможностей. В городе, по его словам, на тот момент заполненность коек для приема больных COVID-19 составила 73%, а коек с кислородом – более 70%.

19 ноября Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации приняла решение о возобновлении с 22 ноября очного обучения в школах.

21 ноября Кличко заявил, что не исключает, что столица скоро выйдет из "красной" зоны эпидопасности. По его информации, в настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению госпитализаций, и снижается показатель заполненности коек для приема больных COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Юрий Годован