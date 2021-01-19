В прошлом году было проведено более 30 тысяч проверок.

Окружающей среде в 2020 году в Украине было нанесено убытков на 2,16 млрд грн, что на 3% больше, чем в 2019 году.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной экологической инспекции.

Сообщается, что в прошлом году территориальными органами инспекции было проведено более 30 тысяч проверок.

«По выявленным фактам нарушений составлено 31,7 тысячи протоколов, а к административной ответственности привлечено 28 500 человек. За особо тяжкие преступления против окружающей среды открыто 508 уголовных производств», - сказано в сообщении.

Проблемы экологии в Украине

В середине января вступил в силу приказ Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины «Об утверждении изменений к Методике определения размеров ущерба, обусловленного загрязнением и засорением земельных ресурсов через нарушение природоохранного законодательства», который поднимает штрафы за загрязнение земель и позволит Государственной экологической инспекции насчитывать убытки в 6 раз больше.

С 1 января 2021 также вступил в действие закон «Об основах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов», согласно которому Государственная экологическая инспекция будет осуществлять проверки документов о выбросах.

Что ждет планету в будущем?

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Автор: Игорь Орел