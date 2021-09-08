Водоплавающую птицу содержали в ужасных условиях.

Активисты зоозащитной организации UAnimals спасли утку из одного из столичных пабов Barduck.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице организации.

"Животные не декор... Бедную водоплавающую птицу поместили в маленькую клетку, чтобы, вероятно, как-то разнообразить интерьер. Утку содержали в ужасных условиях, без доступа к дневному свету и без обязательной для водоплавающих птиц купальной канавки, которая должна быть шириной минимум 1 метр", – отметили зоозащитники.

Сообщается, что владельцы заведения согласились добровольно отдать птицу и подписали официальное обязательство больше не содержать живых животных в пабе.

Читайте такжеСерые журавли в "Аскании-Новой" умерли из-за отравленияПосле освобождения утку поместили в "Приют для диких животных". Зоозащитники надеются, что вскоре ее можно будет выпустить на свободу.

Ранее UAnimals рассказывали трогательную историю о спасении восьмерых лисят, которых ждала ужасная судьба притравочной станции или жизнь в неподходящих условиях чьей-то квартиры в роли оригинальной игрушки.

А в это воскресенье, 5 сентября, во многих городах активисты движения организовали традиционные марши за защиту животных от издевательств.

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Автор: Катерина Шварц