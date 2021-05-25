Сейчас животные находятся в реабилитационном центре.

На прошлой неделе на Волыни и в Чернигове активисты спасли восемь лисят, которых ждала ужасная судьба притравочной станции или жизнь в неподходящих условиях чьей-то квартиры в роли оригинальной игрушки.

Как сообщается на странице UAnimals в Facebook, пока все восемь лисят находятся в приюте «Save a Fox» на реабилитации.

Отмечается, что четырех лисят UAnimals вместе с активистами Kovel Animals спасли от горе-продавца из Волынской области, который пытался нажиться на похищенных из дикой природы животных, а еще четверо – из сельского хозяйства в Черниговской области активистами Ветеринарно-стерилизационный центр «Крок до тварин».

«К сожалению, из-за отсутствия понимания или желания легкой наживы, люди нередко забирают животных из дикой природы, чем вредят не только этим животным, но и всей экосистеме... К счастью, эти восемь лисят попали в реабилитационный центр, где специалисты сделают все возможное для того, чтобы животных можно было вернуть домой – в дикую природу», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц