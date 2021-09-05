В воскресенье, 5 сентября, в Киеве и ряде других городов прошел традиционный Всеукраинский марш за права животных.
В этом году марш проходил под лозунгом "Защита слабых – дело сильных!".
Участие в шествии приняло несколько тысяч человек. Они собрались в парке Шевченко и прошли маршем к Верховной Раде.
Многие из участников пришли со своими домашними любимцами и плакатами с такими надписями:
"Хватит убивать животных", "Нет издевательству над животными", "Искусственный мех – настоящая любовь", "Мы за цирк без животных".
Читайте такжеВместо подарков: в Украине помогли семерым приютам для животныхОрганизаторами марша выступило гуманистическое движение UAnimals.
Подобные марши прошли в Харькове, Николаеве, Ривне Херсоне, и еще более 20 других городах.
Активисты потребовали положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.
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