Организаторами марша выступило гуманистическое движение UAnimals.

В воскресенье, 5 сентября, в Киеве и ряде других городов прошел традиционный Всеукраинский марш за права животных.

В этом году марш проходил под лозунгом "Защита слабых – дело сильных!".

Участие в шествии приняло несколько тысяч человек. Они собрались в парке Шевченко и прошли маршем к Верховной Раде.

Многие из участников пришли со своими домашними любимцами и плакатами с такими надписями:

"Хватит убивать животных", "Нет издевательству над животными", "Искусственный мех – настоящая любовь", "Мы за цирк без животных".

Читайте такжеВместо подарков: в Украине помогли семерым приютам для животныхОрганизаторами марша выступило гуманистическое движение UAnimals.

Подобные марши прошли в Харькове, Николаеве, Ривне Херсоне, и еще более 20 других городах.

Активисты потребовали положить конец жестокости и защитить животных от издевательств.

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Автор: Катерина Шварц