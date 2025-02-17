Млекопитающие соревнуются с катером в скорости и "указывают" курс.

Дельфины являются постоянными спутники украинских моряков-пограничников. Об этом рассказали в ГПСУ.

"Дельфины рассекают волны рядом с кораблями и катерами морской охраны Госпогранслужбы, напоминая, что море живое и полное тайн. Свободные, быстрые, умные, эти млекопитающие настоящие хозяева водной стихии Черного моря. Как и украинцы, они больше всего ценят свободу!", - отмечается в сообщении.

На видео, которое обнародовали пограничники, - стая дельфинов, которые сопровождает, видимо, патрульный катер. Млекопитающие соревнуются с ним в скорости - плывут рядом, "выскакивают" вперед и направляются перед людьми, как будто указывают путь. Дельфины также играют в воде рядом с катером, как дети, кружатся рядом и т. д.

Новости о дельфинах

Как писал УНИАН, исследователи случайно зафиксировали, как одинокий дельфин афалина в Балтийском море разговаривает сам с собой. Афалины - социальные животные, которые обычно живут в стаях. Но в сентябре 2019 года одинокий дельфин появился к югу от острова Фюнен, Дания. Этот район находится за пределами обычного ареала обитания афалин, и других дельфинов поблизости не наблюдалось. Исследователи установили подводные записывающие устройства, чтобы посмотреть, как присутствие одинокого дельфина повлияет на морских свиней, однако были ошеломлены, когда услышали, как много звуков издает дельфин.

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