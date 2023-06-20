На оккупированных территориях залиты водой еще 17 населенных пунктов.

По состоянию на утро на Херсонщине и Николаевщине остаются подтопленными в результате подрыва россиянами Каховской дамбы 23 населенных пункта, из которых 17 - на неподкотрольных на это время Украине территориях.

Такие данные обнародовала Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, отмечая, что на утро 20 июня продолжается постепенное снижение уровня воды в пострадавших областях.

В частности, в Херсонской области сейчас ее показатель составляет 0,31 метра, с начала суток уровень снизился на 8 сантиметров.

"Подтопленными остаются 4 населенных пункта (818 домов) на правом берегу реки Днепр. На временно оккупированной - 17 населенных пунктов", - информируют спасатели.

С начала работ спасатели ГСЧС откачали более 156 тысяч тонн воды из 572 домов и подвалов. В связи с прекращением централизованного водоснабжения в подтопленные населенные пукнты за вчера доставлено более 47 тонн воды для граждан, а с начала работ - 489 тонн воды и 36 тысяч 597 килограммов продуктов питания и первой необходимости.

На Николаевщине по состоянию на 08:00 20 июня остаются частично подтопленными 8 огородов в 4 населенных пунктах Баштанского района.

19 июня подразделениями ГСЧС проводились работы по откачке воды в 9 населенных пунктах из 14 домовладений. Всего с начала работ откачана вода из 159 домовладений.

Относительно водоснабжения сообщается, что со вчерашнего дня специалисты ГСЧС задействовали цистерну аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Николаевщины, с помощью которой заполнены резервуары, установленные органами власти в городе Снигиревка.

Подрыв россиянами Каховской ГЭС - последствия

Как сообщал УНИАН, глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин вчера информировал о ближайшие перспективы восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища. В частности, водоснабжение в наиболее пострадавший из-за подрыва Каховской ГЭС Херсонский микрорайон Остров планируется восстановить уже в ближайшие недели. Так, городские власти надеются, что подачу технической воды удастся обеспечить уже на этой неделе, а через несколько дней ее можно будет употреблять как питьевую.

Что касается северной части области, то по его информации, пять территориальных громад имеют проблему с водой из-за осушения Каховского водохранилища. Сейчас городские власти возобновляют там работу скважин для обеспечения жителей водой.

Известно, что из-за подрыва 6 июня Каховской ГЭС также частично пострадала Днепропетровская область в Украине. Сообщалось, в частности, что из-за критического падения уровня воды в водохранилище остановлена работа двух крупнейших водоканалов Никопольского района.

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