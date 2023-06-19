Ожидается, что на этой неделе жители Херсонского микрорайона "Остров" получат техническую воду через систему водоснабжения, а еще через несколько дней - питьевую.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин рассказал о ближайших перспективах восстановления водоснабжения после подрыва Каховского водохранилища.

В своем видеообращении он сообщил, что сейчас ведется работа по доступу к питьевой воде как жителей ранее затопленных территорий, так и северной части региона, где возникли проблемы из-за осушения Каховского водохранилища.

"Относительно подтопленных районов. Есть важное "но". Воду нельзя подать без нормальной работы канализации, а поскольку станции затоплены, требуется время на осушение и спад уровня воды. Надеемся, что неустанная работа соответствующих служб обеспечит технической водой жителей микрорайона "Остров" уже на этой неделе. Еще через 2-3 дня после этого воду можно будет употреблять как питьевую", - сказал Прокудин.

Что касается северной части области, то по его информации, пять территориальных общин имеют проблематику с водой из-за осушения Каховского водохранилища. "Сейчас прорабатываем и восстановим некоторые скважины. Ищем место под еще 54 скважины. И тогда все будет в порядке", - отметил он.

Глава ОВА добавил, что уровень воды в области продолжает снижаться и приблизился уже к отметке 40-60 см, а это стандартный уровень, характерный для этого времени года.

Подрыв Каховской ГЭС и его последствия

6 июня Каховская ГЭС была взорвана оккупантами. Десятки населенных пунктов на юге Украины были затоплены.

Сообщалось, в частности, что из-за критического падения уровня воды в водохранилище остановлена работа двух крупнейших водоканалов Никопольского района.

На 14 сутки после теракта на Каховской ГЭС продолжается ликвидация его последствий. До сих пор остается подтопленными ряд населенных пунктов, в частности около 800 домов на Херсонщине.

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