Из-за этого работу приостановили два главных водоканала Никопольского района.

Каховское водохранилище вследствие подрыва ГЭС стремительно мелеет. Кое-где вода шла на десятки метров.

Как сообщает "Радио Свобода", в Никопольском районе Днепропетровской области вода в водохранилище отошла более чем на 30 метров. Издание опубликовало видео, на котором видны масштабы обмеления.

Как сообщили местные власти, из-за критического падения уровня воды там остановлена работа двух из трех крупнейших водоканалов Никопольщины.

Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего сами же понесли потери. Так, по данным Института изучения войны (ISW), в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС было разрушены многие укрепления первой линии обороны врага на левом берегу Днепра.

За сутки уровень воды в Каховском водохранилище уменьшился почти на метр, водосливная плотина продолжает разрушаться.

В результате теракта пострадали десятки населенных пунктов, в том числе и Херсон. В городе Голая Пристань оккупанты выгоняют жителей двухэтажных домов и заселяются сами. Ситуация в населенном пункте Казачьи Лагери еще хуже. Люди оказались в ловушке, потому что захватчики заблокировали все маршруты эвакуации.

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