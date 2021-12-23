Тысячи корнеротов выбросило на берег во время шторма.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области штормом выбросило на берег сотни тысяч медуз.

Об этом в социальных сетях сообщил сотрудник заповедника Иван Русев в Facebook.

По его словам, обнаружен выброс медуз корнеротов на многокилометровой Пересыпи нацпарка. В общей сложности их - сотни тысяч.

По данным специалистов, в Черном море встречается 30 видов медуз, среди которых подавляющее большинство - мелкие, диаметром не более 20 мм.

Читайте такжеНа Черниговщине от морозов спасли бедного аиста (фото, видео)"К крупным представителям относятся широко распространенная месячная или ушастая медуза Аурелия и корнерот. Это медузы-хищники, питающиеся мелкими планктонными животными. Продолжительность их жизни небольшая - около 1 года", - написал Русєв.

Он отмечает, что медузы, как правило, не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и, их, за редким исключением поедания шакалами или воронами, никто из представителей фауны не рассматривает как корм.

"Но волновые процессы моря скоро их превратят в "биологическую пыль", которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем", - отмечает эколог.

Справка УНИАН: "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь-27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом.

Корнероты (Rhizostomeae) - медузы, характерный вид которым придает выпуклый зонтик и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками. Могут достигать в диаметре более 2 м.

Как ранее сообщал УНИАН, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) обнаружили двух браконьеров, которые ловили кефаль сетками. У браконьеров изъяли запрещенные орудия лова, лодки, рыболовные костюмы и 110 рыбин.

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