Злоумышленниками оказались 27-летний и 28-летний жители Татарбунарской ОТГ.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) обнаружили двух браконьеров, ловивших кефаль сетями.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции.

Отмечается, что двоих нарушителей обнаружили сегодня около четырех утра в районе 2-го км песчаной пересыпи Тузловских лиманов.

Злоумышленники – 27-летний и 28-летний жители Татарбунарской ОТГ – сетями вылавливали кефаль. У браконьеров изъяли запрещенные орудия ловли, лодки, рыбацкие костюмы и 110 рыбин.

По подсчетам Госрыбагентства, мужчины нанесли государству около 70 тыс. грн ущерба.

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Ведомости по факту незаконного занятия рыбным промыслом внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

"Тузловские лиманы" — национальный природный парк, расположенный на территории Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области задержали двух браконьеров, которые наловили кефали на 1 млн грн.

Автор: Лариса Козовая