Погибшие медузы буквально усеяли побережье Черного моря в границах нацпарка.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) в результате шторма на берег выбросило 1 млн медуз.

Об этом в Facebook сообщил сотрудник заповедника Иван Русев.

По его словам, недавно на Черном море был шторм, и такие мощные проявления стихии случаются нечасто.

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В результате, сильные волны кардинально изменили береговую зону песчаной пересыпи в нацпарке. В некоторых местах исчезли широкие пляжи, сформировались новые участки пляжной зоны.

"Естественно, море собрало и выбросило на пересыпь немало мусора, который сотрудникам нацпарка придется убирать. А наиболее ярким проявлением шторма было то, что по всей береговой линии моря, в границах нацпарка, выбросило около миллиона медуз-корнеротов", - написал Русев.

Он отмечает, что медузы, как правило, не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и их, за редким исключением поедания шакалами или воронами, никто из представителей фауны не рассматривает в качестве корма.

"Но волновые процессы моря скоро превратят их в биологическую пыль, которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем", - констатирует специалист.

Русев также обнародовал соответствующие фото.

Справка УНИАН. "Тузловские лиманы" - национальный природный парк, расположенный на территории Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь - 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов - 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.

Корнероты (Rhizostomeae) - медузы, характерный облик которым придает выпуклый зонтик и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками. Могут достигать в диаметре более 2 м.

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Автор: Лариса Козовая