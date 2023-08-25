Как отмечают ученые, популяция императорских пингвинов зависит от льда, который ежегодно уменьшается, в частности, из-за нагрева мирового океана.

В Антарктиде в результате глобального потепления и рекордно низкого уровня льда погибли тысячи птенцов императорских пингвинов.

Исследование определило, что в конце прошлого года глобальное потепление привело к "катастрофическому сбою в размножении этих животных", сообщает The Guardian. Специалисты изучили спутниковые снимки, сделанные в период с октября по декабрь 2022 года и обнаружили, что в определенный период на материке до рекордно низкого уровня упало количество антарктического льда.

По оценкам ученых, в тот период могло погибнуть около 7 тыс. птенцов пингвинов, которые не имели водонепроницаемых перьев. "Если в этом возрасте птенцы погружаются в воду, то они тонут, а если находятся на льду, то вероятнее всего замерзнут", - сказал исследователь Британской антарктической службы и автор исследования Питер Фретвелл.

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Как пояснила научная сотрудница Австралийского антарктического отдела Барбара Винеке, в период до октября птенцы находятся в так называемых "яслях", пока оба их родителя ловят рыбу. "Птенцы еще не имеют пухового оперения. Если лед под ними тает и они падают в воду, то погибают", - добавила Винеке.

Как отмечают ученые, популяция императорских пингвинов зависит от льда, который ежегодно уменьшается, в частности, из-за нагрева Мирового океана.

Лед уже растаял на территории длиной около 1,5 тыс. км и из-за этого, начиная с 2018 года, могло погибнуть 30% из известных 62 колоний императорских пингвинов в Антарктиде.

Императорские пингвины

Ученые обнаружили новую колонию императорских пингвинов в Антарктиде из космоса, используя технологию спутникового картографирования. Колония выявлена на мысе Верлегер в Западной Антарктиде, в которой проживает 500 птиц.

Для размножения этим птицам нужен морской лед, и их часто можно найти в ледяном климате, когда температура опускается до -60°C. Этот вид особенно уязвим к потере морского льда, который, как ожидается, уменьшится из-за изменения климата.

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