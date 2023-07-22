На побережье Уругвая за последние 10 дней выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов. Как сообщает France24, пока неизвестно, что стало причиной такой массовой гибели.
Магеллановы пингвины, в основном молодые особи, погибли в Атлантическом океане и были отнесены течениями к берегам Уругвая, сообщила руководитель департамента фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен.
"Это смертность в воде. Девяносто процентов - это молодые экземпляры, без жировых запасов и с пустыми желудками", - сказала она и подчеркнула, что все взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп.
Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. Зимой в Южном полушарии они мигрируют на север в поисках пищи и теплых вод, даже достигая побережья Бразилии.
Лейзагоен отмечает, что смертность определенного процента птиц является нормальной, но не в таких значительных масштабах. Она также напомнила, что подобное вымирание произошло в прошлом году в Бразилии по неопределенным причинам.
Экологи объясняют увеличение количества смертей магеллановых пингвинов чрезмерным и незаконным выловом рыбы, ведь уже с 1990-х и 2000-х годов начали появляться животные, которым не хватает пищи.
Как отметил представитель одной из экологических организаций, на уругвайских пляжах также находят мертвых буревестников, альбатросов, чаек, морских черепах и морских львов.
Как изменение климата влияет на экологию
Глобальное потепление ощущается все больше, и в этом месяце уже зафиксированы рекордные температуры.
Ранее в этом месяце сообщалось, что коралловые рифы Флориды столкнулись с беспрецедентной угрозой из-за внезапной морской жары, которая подняла температуру воды до 32,2 градусов по Цельсию. Ученые отмечают, что это может привести к обесцвечиванию и гибели кораллов.
Изменение климата может ударить и по растениям. В частности, это может негативно повлиять на выращивание виноград в регионах, где производятся самые знаменитые вина мира, такие как Просекко, Каберне Совиньон, которые вследствие этого могут навсегда исчезнуть с полок магазинов.