Пока неизвестно, что стало причиной такой массовой гибели.

На побережье Уругвая за последние 10 дней выбросило около двух тысяч мертвых пингвинов. Как сообщает France24, пока неизвестно, что стало причиной такой массовой гибели.

Магеллановы пингвины, в основном молодые особи, погибли в Атлантическом океане и были отнесены течениями к берегам Уругвая, сообщила руководитель департамента фауны министерства окружающей среды Кармен Лейзагойен.

"Это смертность в воде. Девяносто процентов - это молодые экземпляры, без жировых запасов и с пустыми желудками", - сказала она и подчеркнула, что все взятые пробы дали отрицательный результат на птичий грипп.

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Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. Зимой в Южном полушарии они мигрируют на север в поисках пищи и теплых вод, даже достигая побережья Бразилии.

Лейзагоен отмечает, что смертность определенного процента птиц является нормальной, но не в таких значительных масштабах. Она также напомнила, что подобное вымирание произошло в прошлом году в Бразилии по неопределенным причинам.

Экологи объясняют увеличение количества смертей магеллановых пингвинов чрезмерным и незаконным выловом рыбы, ведь уже с 1990-х и 2000-х годов начали появляться животные, которым не хватает пищи.

Как отметил представитель одной из экологических организаций, на уругвайских пляжах также находят мертвых буревестников, альбатросов, чаек, морских черепах и морских львов.

Как изменение климата влияет на экологию

Глобальное потепление ощущается все больше, и в этом месяце уже зафиксированы рекордные температуры.

Ранее в этом месяце сообщалось, что коралловые рифы Флориды столкнулись с беспрецедентной угрозой из-за внезапной морской жары, которая подняла температуру воды до 32,2 градусов по Цельсию. Ученые отмечают, что это может привести к обесцвечиванию и гибели кораллов.

Изменение климата может ударить и по растениям. В частности, это может негативно повлиять на выращивание виноград в регионах, где производятся самые знаменитые вина мира, такие как Просекко, Каберне Совиньон, которые вследствие этого могут навсегда исчезнуть с полок магазинов.

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