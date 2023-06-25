Эти страны блокируют создание трех крупных морских заповедников у берегов Антарктиды уже несколько лет.

Россия и Китай заблокировали создание трех морских заповедников у берегов Антарктиды. Целью этой международной инициативы было противодействие изменениям климата и защита океанических экосистем.

Об этом сообщили представители природоохранных организаций, принимавших участие в ежегодном заседании комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 24 июня в Чили, пишет DW.

"К сожалению, эта специальная сессия завершилась так же, как и предыдущие шесть ежегодных заседаний: две страны заблокировали процесс создания сети морских охраняемых природных территорий в Южном океане, несмотря на согласие 25 других членов", - сказала директор по сохранению Антарктики и южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов проекта Pew Bertarelli Ocean Legacy Андреа Кавана.

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С 2010 года идея создания новых заповедников продвигалась Австралией и Европейским Союзом. В 2017 году масштабы инициативы были несколько уменьшены, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны делегатов. Последний вариант предполагает создание трех охранных зон - в Восточной Антарктике, в море Уэдделла и у Антарктического полуострова - общей площадью почти четыре миллиона квадратных километров.

Впрочем, Китай и Россия блокируют создание заповедников уже несколько лет, опасаясь особенностей нормативно-правового статуса этих территорий в случае реализации этой инициативы, в частности тех, которые касаются прав на вылов рыбы в этих водах.

По словам экспертов, создание заповедников помогло обеспечить охрану ряда видов животных, обеспечивающих биоразнообразие региона: от пингвинов и тюленей до антарктического криля, которым питаются многие местные рыбы, птицы и морские млекопитающие. Ученые подчеркивают, что в условиях глобального потепления, которое вызывает таяние ледников, защита природы Антарктики особенно актуальна.

В 2009 и 2016 годах комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики удалось согласовать создание двух морских заповедников: вокруг Южных Оркнейских островов площадью 94 тысячи квадратных километров и в районе моря Росса площадью два миллиона квадратных километров.

Ранее УНИАН сообщал, что так называемый "ледник судного дня" в Антарктиде, получивший такое прозвище из-за высокого риска разрушения и угрозы поднятия уровня Мирового океана, может быстро растаять в ближайшие годы. Ледник Туэйтс, способен поднять уровень океана на несколько метров, он размывается вдоль своего подводного основания по мере нагрева планеты.

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