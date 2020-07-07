В Китае от алегрии скончались панды-близнецы

В Китайской провинции Сычуань скончались два детеныша гигантской панды, малыши были близнецами.

Стала известна причина смерти двух детенышей большой панды из Чэнду. Близнецы Люлиу и Шуньшунь заболели в конце апреля, ветеринары боролись за их жизнь до последнего.

Об этом сообщает издание «Синьхуа».

Как сообщили в Центре изучения и разведения гигантской панды в Чэнду, причиной смерти малышей стал множественный отказ органов, вызванный аллергией. Это установила экспертиза. Сейчас специалисты собрали образцы погибших и пытаются определить причину аллергии, чтобы найти возможные решения для лечения подобных случаев в будущем.

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Люлиу и Шуньшунь родились 11 октября 2019 года. 26 апреля им резко стало плохо. Оба малыша начали страдать от острой диареи и перестали есть. Маленьких панд изолировали и сделали все необходимые анализы, после чего было назначено лечение.

Через некоторое время у близнецов началась серьезная аллергическая реакция, в том числе отек языка. Но медикам удалось взять заболевание под контроль, и на какое-то время пандам стало лучше. Однако потом пришло резкое ухудшение. Люлиу умер 11 мая, Шуньшунь прожил на 9 дней дольше.

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