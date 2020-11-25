Массовые выбросы морских животных на берег довольно распространены на этих островах.

Около 100 черных дельфинов и афалин (самый распространенный вид дельфинов) погибли, выбросившись на берег островах Чатем, примерно в 800 км от восточного побережья Новой Зеландии.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеВ австралийской реке заметили китов: ученые в недоумении

Департамент охраны природы Новой Зеландии (DOC) сообщил, что в общей сложности 97 черных дельфинов и три афалины погибли, выбросившись на берег.

«Только 26 китов были все еще живы, большинство из них выглядели очень слабыми, и были усыплены из-за ожидаемых суровых морских условий и уверенности в том, что в воде есть большие белые акулы, которых точно так же принесло к берегу», - сказала инспектор по биоразнообразию Джемма Велч.

Массовые выбросы морских животных на берег довольно распространены на островах Чатем, где в 1918 году за один выброс умерло до 1000 особей.

На протяжении всей современной истории происходили массовые выбросы китов и дельфинов на берег, и вопрос, почему это происходит, на протяжении многих лет озадачивает морских биологов.

Выброс черных дельфинов на Шри-Ланке

На Шри-Ланке военные и волонтеры спасли 120 черных дельфинов, которые выбросились на берег. Двух животных спасти не удалось.

Произошло это в городе Пандуре на побережье Лаккадивского моря.

«Мы использовали наше небольшое патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать дельфинов обратно на глубину. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег», - рассказала официальный представитель военно-морских сил страны Индика де Силва.

Власти признали, что подобного инцидента такого масштаба ранее в стране не было.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Елена Пилипчак