На Шри-Ланке военные и волонтеры спасли 120 черных дельфинов, которые выбросились на берег. Двух животных спасти не удалось.
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Произошло это в городе Пандуре на побережье Лаккадивского моря.
«Мы использовали наше небольшое патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать дельфинов обратно на глубину. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег», - рассказала официальный представитель военно-морских сил страны Индика де Силва.
Власти признали, что подобного инцидента такого масштаба ранее в стране не было.
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