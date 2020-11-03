Власти признали, что подобного инцидента такого масштаба ранее в стране не было.

На Шри-Ланке военные и волонтеры спасли 120 черных дельфинов, которые выбросились на берег. Двух животных спасти не удалось.

Читайте такжеВ Азовском море пограничники спасли дельфина, который запутался в сетях (видео)Об этом сообщает The Guardian.

Произошло это в городе Пандуре на побережье Лаккадивского моря.

«Мы использовали наше небольшое патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать дельфинов обратно на глубину. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег», - рассказала официальный представитель военно-морских сил страны Индика де Силва.

Власти признали, что подобного инцидента такого масштаба ранее в стране не было.

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Автор: Катерина Шварц