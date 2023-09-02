Огонь охватил около 7 тыс. га земли на участке "Южный".

В биосферном заповеднике "Аскания-Нова", находящемся на оккупированной территории Херсонской области, зафиксирован пожар.

Как сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в своем Telegram-аккаунте, огонь охватил около 7 тысяч гектаров на участке "Южный".

Заповедник "Аскания-Нова"

В 2022 году российские оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова".

25 марта 2023 года биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области оказался под контролем оккупантов.

До того времени, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ.

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