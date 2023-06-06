Президент в очередной раз подчеркнул, что Россия имеет целью уничтожение всей Украины, ее граждан и всего украинского.

Президент Владимир Зеленский подрыл россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции - это сознательный теракт, который является частью геноцида России против Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил сегодня на церемонии вручения орденов "Золотая Звезда" членам семей военнослужащих, удостоенных звания Героя Украины посмертно, и госнаград представителям средств массовой информации, волонтерам и работникам АО "Укрзализныця".

Президент отметил, что подрыв россиянами дамбы Каховской гидроэлектростанции – это очередной сознательный и просчитанный теракт, который является частью геноцидной тактики России против Украинского государства, имеющего целью уничтожение всей Украины, ее граждан и всего украинского.

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"Когда враг ведет такую агрессию, когда применяет такую геноцидную тактику, только общей силой всего нашего народа можно остановить врага. И мы обязательно остановим Россию. Мы выгоним ее с нашей земли и почтим свободой Украины память каждого и каждой, кто отдал свою жизнь за Украину, память всех наших героев разных времен, которые одинаково мечтали, чтобы украинцы жили свободно", - сказал Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня российские захватчики совершили теракт на Каховской ГЭС, взорвав ее дамбу.

В результате взрыва ГЭС и водохранилище были практически уничтожены. Из-за этого под риском затопления оказались десятки населенных пунктов и километров территории ниже по течению Днепра, в том числе и оккупированные россиянами.

В частности, уже подтоплены около 30 населенных пунктов. По данным правоохранители, необходимо эвакуировать около 40 тыс. граждан, большинство из которых находится на оккупированной территории.

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