Россияне продолжают держать в напряжении окружающий регион Каховской гидроэлектростанции.

Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко заявил, что россияне продолжают ухудшать ситуацию вокруг Каховского водохранилища. Из-за взорванных шандоров на гидроэлектростанции уровень воды в водохранилище падает, а в самом Днепре идет вверх.

"Россияне взорвали шандоры на Каховской ГЭС. Сегодня уровень воды, который сбрасывается в реку Днепр, очень большой. Это приводит к тому, что Каховское водохранилище становится мелким, а уровень воды в Днепре резко поднимается. Сейчас уже видны десятки километров сухих берегов Каховского водохранилища. Поэтому сейчас очень трудно представить последствия этих действий россиян, если этого не остановить", - сказал Коваленко в интервью Эспрессо.

По словам главы временно оккупированного россиянами города, последствия трудно представить. Однако такие действия вполне реально могут стать причиной экокатастрофы.

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"Нижняя часть Днепра, там где расположена Каховка, наоборот полноводная. Поскольку вода из Каховской ГЭС постоянно сбрасывается. А вот Каховское море сейчас становится мелким с каждым днем. Последствия трудно представить. Поскольку я не знаю всех технических моментов относительно Запорожской АЭС. Однако, что касается Херсонщины, то такие действия россиян могут привести к экологической катастрофе", - добавил Коваленко.

Российские захватчики и Каховская ГЭС: что известно

В первые дни полномасштабной войны, в конце февраля 2022-го года, РФ оккупировала Новую Каховку, а вместе с ней и местную гидроэлектростанцию. Эта ГЭС является одной из крупнейших в Украине, является нижней в составе всех ГЭС Днепра в каскаде гидроэлектростанций.

Еще в мае 2022-го россияне начали сбрасывать воду из Каховской ГЭС. Из-за этого начало затапливать набережную в соседнем населенном пункте.

В августе ВСУ попали по мосту возле гидроэлектростанции, сделав его непригодным для надлежащего использования.

В октябре глава СНБО Алексей Данилов рассказал, какими могут быть последствия для россиян если они взорвут Каховскую ГЭС. В то же время в ISW отметили, для чего это нужно РФ.

Недавно стало известно, что Россия продолжает осушать Каховское водохранилище. Это также может стать причиной аварии на Запорожской атомной электростанции.

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