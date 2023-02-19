По словам директора Института водных проблем и мелиорации НААН Михаила Яцюка, необходимо думать, как стабилизировать уровень воды в водохранилищах на Днепре.

Директор Института водных проблем и мелиорации НААН Михаил Яцюк рассказал, какую опасность несет сброс воды из Каховской ГЭС в том числе для Киева. Из-за действий российских оккупантов могут быть нарушены правила эксплуатации водохранилищ на Днепре. В результате возникнет угроза для 70% населения Украины.

Как заявил Яцюк в эфире национального телемарафона: "Сброс воды из Каховского водохранилища имеет последствия в том, что на Днепре находятся 6 водохранилищ, которые взаимосвязаны правилами эксплуатации. И нужно понимать, что 2 самых больших водохранилища этих, Кременчугское и Каховское, в которых сосредоточены 44 кубокилометра воды. Это самые большие водохранилища, в которых сосредоточены 2/3 воды".

Яцюк согласился с высказыванием премьер-министра Дениса Шмыгаля о рисках для 70% населения Украины в связи со сливом воды из Каховской ГЭС. По словам Директора Института, необходимо понимать, каким способом минимизировать последствия сбросов.

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"Даже для того, чтобы обезопасить Запорожскую атомную станцию, нам нужно думать, каким образом или стабилизировать уровень воды, или определенными сбросами из вышерасположенных водохранилищ урегулировать или минимизировать этот ущерб. Потому что здесь еще один контекст — международный. Потому что последствия спуска воды из Каховского водохранилища — они будут отрицательными для всего черноморского бассейна, для всех стран. Здесь и наши соседи могут пострадать, потому что токсины, которые появятся после того, как погибнет аквакультура в этом водохранилище — она уже начала гибнуть, мы видим — о том, что будут происходить процессы переноса загрязнения, они будут угрожать соседним странам", — подытожил Яцюк.

Ситуация с Каховской ГЭС: последняя информация

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 12 февраля сообщила, что оккупанты осушают Каховское водохранилище. Это вредит окружающей среде и создает угрозу для водоснабжения и сельского хозяйства в южных областях Украины.

Гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота 14 февраля рассказал, что уровень воды в Каховском водохранилище пока выше критической отметки, хотя рашисты открыли уже три шлюза.

Украина обратилась к международным партнерам в связи с действиями России, чтобы они повлияли на агрессора и заставили прекратить сброс воды.

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