Из-за действий оккупантов Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды и это может иметь колоссальные последствия.

Украина призывает международных партнеров заставить Россию отремонтировать и закрыть шлюзы плотины Каховской ГЭС или позволить безопасно это сделать украинским специалистам.

Как сообщается на Правительственном портале, об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время совместного брифинга с комиссаром ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюсом Синкявичюсом.

Как отметил министр, ситуация с террористическими действиями России на Каховском водохранилище должна быть вынесена на международный политический уровень. Украина ежедневно теряет тысячи кубометров днепровской воды из-за действий оккупантов.

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"Это может иметь колоссальные последствия. Если нормальный уровень воды в водохранилище составляет 16 метров, то сегодня мы уже имеем уровень в 13,83 метра. Это может привести к тому, что более миллиона украинцев останутся без питьевой воды. Падение уровня воды ниже отметки в 12 метров будет означать экологическую катастрофу, поскольку большое количество биоразнообразия мы просто потеряем. Это очень серьезный вызов и я уверен, что только с помощью наших международных партнеров мы сможем этот вопрос урегулировать", – подчеркнул Стрелец.

Министр также назвал такие действия России еще одной попыткой ядерного терроризма, ведь снижение уровня воды в Каховском водохранилище будет означать выход из строя систем охлаждения Запорожской АЭС.

В свою очередь Синкявичюс заявил, что сегодня действительно важно донести международному сообществу информацию о возможных последствиях такой ситуации.

"Мы поднимем этот вопрос на самом высоком уровне, на уровне ООН. Ведь такие действия – это свидетельство еще одного акта терроризма против людей и их базовых потребностей, которое нужно зафиксировать", – отметил еврокомиссар.

Ситуация на Каховской ГЭС: детали

12 февраля вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что оккупанты осушают Каховское водохранилище, что вредит окружающей среде, представляет угрозу водоснабжению и сельскому хозяйству южных областей.

14 февраля гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище пока выше критической отметки. Сирота отметил, что сначала россияне открыли два шлюза Каховского водохранилища, а затем уже три, однако благодаря паводку гидрологи смогут удерживать такую отметку.

Вместе с тем он отметил, что в случае достижения критической отметки могут наступить негативные последствия для охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС.