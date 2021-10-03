В порту Одессы в Черном море сфотографировали огромное количество медуз.
В порту количество медуз зашкаливает, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса" и показал снимки.
На фото видно, что медузы в Одессе плавали на разной глубине, а в некоторых местах плотно покрывали поверхность моря.
Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимки.
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"Наконец-то они от нас отдохнут, расслабились видно…", – поделилась мнением Светлана Svs.
"Боевые медузы Путина (президента РФ Владимира Путина – Ред.) – срочно звоните в СБУ!" – пошутил пользователь под ником WerGeld.
Ранее сообщалось, что в Черном море стало больше медуз. В Институте рыбного хозяйства и экологии считают, что из-за возрастания количества медуз в Черном море их стало больше и в Азовском.
Ранее заведующий зоологического музея биологического факультета Запорожского национального университета Александр Коротя говорил, что в акватории Черного и Азовского морей обитают медузы корнероты.
Эксперт предупредил, что мертвые медузы могут быть опасны, поскольку во время разложения на солнце выделяют много вредных ядов и сероводород.
Биолог добавил, что мертвых медуз стоит закапывать.