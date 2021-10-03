В одесском порту было большое количество медуз, и они в некоторых местах плотно покрывали поверхность моря, узнали журналисты.

В порту Одессы в Черном море сфотографировали огромное количество медуз.

В порту количество медуз зашкаливает, сообщил Telegram-канал "Х*евая Одесса" и показал снимки.

На фото видно, что медузы в Одессе плавали на разной глубине, а в некоторых местах плотно покрывали поверхность моря.

Интернет-пользователи по-разному прокомментировали снимки.

Читайте такжеТуристов в Одессе встретил "суп" из медуз (видео)"Сначала подумал, что это пластиковые бутылки", – написал Роман Бородаенко.

"Наконец-то они от нас отдохнут, расслабились видно…", – поделилась мнением Светлана Svs.

"Боевые медузы Путина (президента РФ Владимира Путина – Ред.) – срочно звоните в СБУ!" – пошутил пользователь под ником WerGeld.

Ранее сообщалось, что в Черном море стало больше медуз. В Институте рыбного хозяйства и экологии считают, что из-за возрастания количества медуз в Черном море их стало больше и в Азовском.

Ранее заведующий зоологического музея биологического факультета Запорожского национального университета Александр Коротя говорил, что в акватории Черного и Азовского морей обитают медузы корнероты.

Эксперт предупредил, что мертвые медузы могут быть опасны, поскольку во время разложения на солнце выделяют много вредных ядов и сероводород.

Биолог добавил, что мертвых медуз стоит закапывать.

Автор: Екатерина Присяжнюк