Эксперт сказал, что нужно делать с мертвыми медузами.

В акватории Азовского и Черного морей обитают медузы, которые называются корнероты. Мертвые медузы на Солнце во время разложения выделяют много вредных ядов, а также сероводород.

Мертвых медуз, скорее всего, стоит только закапывать, рассказал заведующий зоологического музея биологического факультета Запорожского национального университета Александр Коротя в эфире Украинского радио Запорожье.

Биолог добавил, что для развития и размножения медузам нужна достаточно теплая вода и кормовая база.

"...Оптимальная для их развития и размножения (температура воды – Ред.) – от +24 до +28... Второй фактор – кормовая база. Все медузы питаются зоопланктоном, мелкими ракообразными (очень маленькими, миллиметровых размеров), который развивается на органических остатках", – подчеркнул эксперт.

Собеседник добавил, что три-четыре года назад медуз не было много, поскольку температура воды изредка превышала +26. По его словам, сейчас и температура выше, и есть много зоопланктона.

Читайте такжеНа украинском курорте засняли "суп" из медуз (видео)"Они (медузы – Ред.) скапливаются в тех местах, где реки приносят органику, это Кирилловка, Приморск, Бердянск, их там огромное количество...", – поделился Коротя.

По его словам, медуз станет меньше, когда температура воды снизится до +22 – в таких условиях они будут искать теплые места, например, могут мигрировать в Черное море через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что летом этого года Азовское море возле ряда украинских курортов заполонили медузы. По словам отдыхающих, из-за медуз морская вода становилась похожей на кисель.

На некоторых курортах нашли выход из ситуации – устанавливали сетки, чтобы медузы не доплывали близко к берегу. Мертвых медуз закапывали.

По данным Института рыбного хозяйства и экологии моря, в Азовском море медуз могло стать больше, поскольку их количество возросло и в Черном.

Также важным фактором увеличения количества медуз считают постепенное сближение уровней солености Азовского и Черного морей.

Вас могут заинтересовать следующие новости:

Автор: Екатерина Присяжнюк