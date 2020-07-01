Побережье курортных городков на Запорожье заполонили сотни медуз (фото)

Появление медуз связывают с недавним штормом.

Воды Азовского моря выбросили на побережье Приморска и Бердянска Запорожской области сотни медуз. Животные жалят, поэтому близко подходить местные жители не решаются.

Об этом сообщает местное издание Голос Запорожья.

Читайте такжеПаводок был неизбежен: эколог назвала настоящую причину наводнения на Прикарпатье

Каждая из медуз размером с ладонью, и имеет свою окраску. Появление медуз связывают с недавним штормом. Впрочем, не все берега городка ими заполнены: в нескольких поселках их нет вообще.

Особенно осторожными советуют быть аллергикам, ведь жало медузы может вызвать у таких людей отеки и раздражения.

Как сообщал УНИАН, вода Черного моря окрасилась в зеленый цвет, что может повлиять на здоровье.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram