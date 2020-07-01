"Вода сгустилась, как кисель": Черное море "зацвело", купаться не советуют (фото)

Ядовитые вещества, сопровождающие "цветения" морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей.

Вода Черного моря окрасилась в зеленый цвет, что может повлиять на здоровье.

Об этом сообщает ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.

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«Вода на побережье Одессы внезапно сгустилась, как кисель, и стала изумрудной. Даже в открытом море появились огромные желто-зеленые пятна. Волны, нагнаны ветром, покрасили в зеленый пляжи и самих отдыхающих. Кстати, пугает не только цвет воды, но и ее запах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Экологи объясняют ситуацию тем, что к берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

Поэтому специалисты предостерегают население от купания в такой воде, особенно детей. Ядовитые вещества, сопровождающие "цветения" морской воды, способны накапливаться в организмах морских обитателей. Желательно воздержаться от употребления морской рыбы, мидий, выловленных на одесском прибрежье и причерноморских лиманах.

Как сообщал УНИАН, настоящими причинами наводнений в Прикарпатье стали климатические изменения и большое количество осадков.

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