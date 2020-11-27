В Одессе на свободу отпустили спасенного лебедя, которого обессиленным полтора месяца назад подобрали на одном из городских пляжей.
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Как говорится в сюжете ТСН, тогда птица не могла летать, плавать и даже встать на ноги. Лебедя забрали в реабилитационный центр местного зоопарка. Там выяснили, что по неизвестным причинам птица была просто голодна и обессилна. Никаких болезней или травм у него не обнаружили.
В зверинце пернатого откормили. А когда поняли, что он способен о себе позабоиться, отвезли на понтонну переправу под Одессой, где традиционно зимуют его сородичи. Стая приняла новичка благосклонно.
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