После лечения лебедя отвезли на понтонную переправу под Одессой, где традиционно зимуют его сородичи.

В Одессе на свободу отпустили спасенного лебедя, которого обессиленным полтора месяца назад подобрали на одном из городских пляжей.

Читайте такжеНевероятное зрелище: на пруду в Трускавце собралась большая стая лебедей (фоторепортаж)

Как говорится в сюжете ТСН, тогда птица не могла летать, плавать и даже встать на ноги. Лебедя забрали в реабилитационный центр местного зоопарка. Там выяснили, что по неизвестным причинам птица была просто голодна и обессилна. Никаких болезней или травм у него не обнаружили.

В зверинце пернатого откормили. А когда поняли, что он способен о себе позабоиться, отвезли на понтонну переправу под Одессой, где традиционно зимуют его сородичи. Стая приняла новичка благосклонно.

Другие новости добра о животных

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Марина Григоренко