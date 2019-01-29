Эксперт прокомментировал планы оккупантов обеспечить Крым водой

Не имеет смысла проводить реконструкцию Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины, говорит эксперт.

Российский независимый эксперт, кандидат геолого-минералогических наук Юрий Медовар считает, что не имеет смысла проводить реконструкцию Северо-Крымского канала без подачи воды с материковой части Украины.

Об этом он заявил в эфире Радио Крым.Реалии. "Никакого смысла нет. Расход канала – 300 кубометров в секунду, очень большой. Он примерно на 80% обеспечивал водой Крымский полуостров... Я предложил: ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете... Кроме того, когда канал существует длительное время, происходит стационарное насыщение. То есть он уже не питает окружающую среду, а сам принимает воду. Уже четыре года канал не функционирует, он сухой, все потекло вниз – и для того чтобы сейчас опять все насыщать, мы потеряем на фильтрацию еще много воды", – сказал эксперт.

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Накануне сообщалось, что в Крыму намерены провести реконструкцию Северо-Крымского канала для улучшения водоснабжения Армянска и обеспечения технической водой предприятия "Крымский титан" и "Крымский содовый завод".

По мнению авторов проекта, ввод в эксплуатацию новых объектов Северо-Крымского канала также "улучшит водоснабжение населенных пунктов Красноперекопского, Джанкойского и Нижнегорского районов".

Ранее глава российского Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль заявил, что полуостров полностью обеспечен водой на 2019 год.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.