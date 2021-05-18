Ремонт проводился в соответствии с программой технологической модернизации производственного оборудования группы «Метинвест».

На Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, входящем в состав группы компаний «Метинвест», одновременно с капитальным ремонтом доменной печи №5 установили новое аспирационное оборудование, благодаря чему существенно улучшится экологическая ситуация в городе.

Как рассказали в компании, строительство новых аспирационных установок литейного двора и подбункерных помещений проводилось в соответствии с программой технологической модернизации производственного оборудования группы «Метинвест». В настоящий момент работы по установке систем аспирации находятся на завершающем этапе.

Отмечается, что ежесуточно на объекте работали более 500 человек с использованием большогго количества грузоподъемной и строительной техники. В частности, специалисты предприятия ООО «Метинвест-Промсервис» на двух литейных дворах ДП №5 провели ремонт желобов леток, кожуха горна, холодильников, заменили чугунную летку малого двора, установили новый засыпной аппарат, отремонтировали механооборудование и смонтировали новый трубопровод. На воздухонагревателях №18-19 доменной печи полностью поменяли футеровку камер горения, штуцеров и лазов, а на воздухонагревателе №18 заменили еще и футеровку купола.

При этом при работе над новыми аспирационными установками «Метинвест-Инжиниринг» уже провел первичное техническое освидетельствование оборудования повышенной опасности и на данный момент выполняет подготовка к проведению пуско-наладочных работ. До начала введения оборудования в режим пуско-наладки эксплуатация доменной печи продолжается с прежней системой пылеподавления азотом.

«По завершению пуско-наладочных работ остаточная запыленность отходящих газов от литейных дворов и подбункерных помещений доменной печи №5 не превысит 20 мг/куб. метр», – отметил начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича Владимир Колодочка.

Напомним, в 2020 году на меткомбинате уже провели капитальный ремонт доменной печи №3 с оснащением ее новыми аспирационными установками литейного двора и подбункерных помещений. В дальнейших планах – пошаговая реконструкция всего доменного передела.

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Автор: Григорий Бондарь