В компании проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы.

С 2012 по 2020 год группа "Метинвест" реализовала в Мариуполе более 40 экологических проектов, в которые было инвестировано 15 млрд 350 млн гривен.

Об этом представители "Метинвеста" сообщили во время заседания постоянной комиссии Мариупольского горсовета по вопросам экологии и охраны окружающей среды, пишет "Обозреватель".

В отчете "Метинвеста" одним из самых масштабных проектов назвали выведение из эксплуатации тех объектов меткомбинатов, которые генерировали наибольшие объемы загрязнений: нагревательные колодцы, некоторые цехи агломерации, коксовые батареи и доменные печи.

Также ММК имени Ильича и "Азовсталь" полностью отказались от устаревшего "грязного" мартеновского производства.

Кроме того, благодаря реализации крупнейшего в истории Украины экопроекта на ММК им.Ильича удалось снизить выбросы пыли на 90%, а серы - на 46%. Добиться этого удалось благодаря проведению реконструкции газоочистных установок с заменой системы очистки.

Сообщается, что на ряде доменных печей были смонтированы и введены в эксплуатацию системы пылеподавления азотом, а в 2020 году выполнено строительство аспирационных систем литейного двора.

Также выполнена реконструкция газоочисток конвертеров №1-3 и систем аспирации и очистки выбросов миксерного отделения. Также на постоянной основе выполняется переработка металлургических шлаков.

Реализация этого проекта длилась 7 лет, в него инвестировали более 160 млн долл.Читайте такжеВ «Метинвесте» отчитались об инвестициях в улучшение экологии Кривого Рога в 2020 году

Как подчеркнул начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината имени Ильича группы "Метинвест" Владимир Колодочка, на меткомбинате на протяжении 2012-2020 гг выполнено 15 экопроектов, два из них реализованы раньше запланированных сроков.

Ряд экологических проектов реализован и на МК "Азовсталь" во время реконструкции доменной печи №3. Кроме того, за счет перевода на замкнутые оборотные циклы систем охлаждения третьей и четвертой доменных печей снижен забор свежей морской воды и нагрузка на шламонакопитель.

Кроме того, был проведен капитальный ремонт доменной печи №4 с заменой электрофильтра на рукавный.

В конвертерном цехе введена установка отделения участка сыпучих и ферросплавов. Также выполнена реконструкция системы аспирации миксеров №1,2 с установкой современного рукавного фильтра.

В коксовом цехе выполнена реконструкция пылеочистной установки. Отмечается, что постоянно проводится очистка сточных вод коксохимпроизводства, подаваемых на тушение кокса.

Чтобы снизить уровень влияния на акваторию Азовского моря, выполнен капитальный ремонт земснаряда, обеспечивающего работу шламонакопителя.

Начальник отдела охраны окружающей среды меткомбината "Азовсталь" группы "Метинвест" Лилия Будревич подчеркивает, что в компании проводится мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водоемы.

"Группа "Метинвест" пошагово и планомерно идет к чистой металлургии в Мариуполе. Компания выполняет взятые на себя обязательства – природоохранные мероприятия", - уверила Будревич.

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Автор: УНИАН