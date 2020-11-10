В Австралии ученые обнаружили два новых вида большого летающего поссума (или гигантского летучего кускуса).
Открытие сделали с помощью тестирования ДНК, пишет The West Australian.
Большой летающий поссум - сумчатое млекопитающее из семейства кольцехвостых поссумов. Это самое крупное сумчатое животное, способное к парению. Живут эти поссумы на восточном побережье Австралии и питаются листьями эвкалипта.
Долгое время считалось, что более крупный планер, сумчатое животное размером с поссума не является отдельным видом.
Аспирантка Университета Джеймса Кука Дениз МакГрегор изучала этих животных и сделала вывод, что имеются генетические различия.
"Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии", - отметила исследовательница Кара Янгентоб.
Она утверждает, что это сенсационное научное открытие, поскольку не каждый день подтверждаются новые млекопитающие, не говоря уже о двух новых.
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