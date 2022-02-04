Сторонники 45-го президента угрожали заповеднику бабочек, а на днях они пытались прорваться на его территорию.

В США из-за скандала с Трампом закрыли заповедник бабочек в Техасе. Организацию, котораясотнями бабочек, начали забрасывать угрозами. Сторонники Трампа придумали конспирологическую теорию и выступили против заповедника. Организация вступила в конфликт с 45-м президентом еще в 2017 году.

Об этом сообщает ТСН.

Конфликт возник из-за стены, которую Трамп хотел построить в Техасе. Эта стена должна была появиться на границе с Мексикой, она проходила бы через территорию заповедника.

Фактически она бы просто уничтожила заповедник, нанеся ущерб его биосфере. Этого не произошло, потому что тогда организация подала иск в суд против Трампа. Из-за этого заповедник попал "под прицел" сторонников 45-го президента. Они начали обвинять организацию в том, что она якобы переправляет в США мигрантов.

После завершения каденции Трампа конспирологи не успокоились. На днях они пытались прорваться на территорию центра. Поэтому администрация заповедника решила прекратить его работу из соображений безопасности.

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