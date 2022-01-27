Рыбка весит 18 килограммов, ее длина - 1 метр

Самая старая аквариумная рыбка обитает в США, в музее Сан-Франциско. Ее назвали Мафусаилом, в честь старейшего персонажа из Библии. Редкая рыбка живет под заботливым присмотром работников музея.

Об этом сообщает ТСН.

Рыбка весит 18 килограммов, ее длина - 1 метр. Ученые предполагают, что Мафусаилу примерно 90 лет, ведь в США его привезли еще в конце 30-х годов прошлого века.

Аквариумная рыба принадлежит к виду рогозубов, она встречается только в водах Австралии. Однако сейчас там ее ловить запрещено, ведь этот вид очень редкий.

В музее смотрители очень внимательно и тщательно следят за рыбкой. Они кормят Мафусаила свежим инжиром, это его любимый вид лакомства.

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