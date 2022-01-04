Как отмечают СМИ, горы одежды из секонд-хенда на свалках растут угрожающими темпами.

На рынке Кантаманто в Гане выбрасывают большую часть секонд-хенд-одежды. То, что отдали на переработку или благотворительность где-то в Америке, Европе или Китае, свозят сюда.

Каждую неделю сюда привозят 15 млн единиц "секонда". Об этом говорится в сюжете ВВС.

"Доля одежды так называемой быстрой моды растет угрожающими темпами", - рассказывают журналисты.

Читайте такжеИзраиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрииКак рассказывают сами продавцы на рынке Кантаманто, часто привезенные вещи разорванные или испорченные, их никто не покупает. Так что горы "секонда" только растут.

Так, корреспондент ВВС Томас Наади побывал на главном могильнике "быстрой моды". Он рассказал, что примерно 40% завезенной одежды идет на эту свалку. Штормы разрушают эти горы одежды и относят мусор в открытое море.

Ежедневно с рынка Кантаманто грузовики с некачественной одеждой едут на эту свалку. "В странах Запада за 15 лет продажи одежды выросли на 60%, и это видно по тому, как здесь быстро растут горы мусора", - подытожили журналисты.

Ранее журналисты рассказывали, что если вы приходите в секонд-хенд и покупаете вещь, которая вам кажется новой, то на самом деле вам не кажется. В Великобритании часть покупок просто выбрасывают. А позже они оказываются в сортировочных центрах. А уже оттуда эти вещи едут в Африку и Восточную Европу.

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