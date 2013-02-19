В Раде предлагают запретить «секонд-хенды»

Народный депутат от "Батькивщины" Виталий Немилостивый внес законопроект "О запрете оптовой и розничной торговли, кроме комиссионной, подержанных текстильных изделий, одежды и обуви". То есть, политик предлагает запретить продажу б.у. вещей, пишет КП в Украине.

"Необходимость принятия законопроекта обосновывается тем, что ежегодно увеличивается насыщение внутреннего рынка одеждой и обувью, которые были в употреблении ("секонд-хенд"). В 2012 году объем товаров, которые были ввезены в Украину, составляет 98,6 тысяч тонн, а за последние 5 лет он составит 447 843 000 килограмм. Это примерно по 10 килограмм на каждого украинца, - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Такая популярность, по мнению Немилостивого, негативно влияет на развитие как отечественной легкой промышленности, так и экономики страны в целом, а госбюджет и различные социальные фонды теряют миллиарды.

Депутат уверен, что принятие его законопроекта будет способствовать тому, что украинцы смогут приобретать только качественную продукцию. В частности, если запретить ввоз и реализацию "секонд-хенда", это позволит отечественной легкой промышленности развиваться. Кроме того, по мнению политика использование б.у. вещей негативно отображается на здоровье украинцев. Поэтому даже исходя из соображений безопасности и личной гигиены, "секонд-хенд" необходимо запретить.

Государственные мужи шли войной на одежду из вторых рук раньше. Говорилось, что причина и в санитарных нормах, и в том, что секонд глушит украинскую легкую промышленость.

В 2010 году глава Госкомпредпринимательства Михаил Бродский сказал следующее: "Ежегодно в страну ввозится 2 килограмма секонд-хенда на человека. Если бы эта продукция производилась в Украине, мы получили бы рынок в 22 млрд в год и миллион рабочих мест".

Но в 2011 году представитель Минэкономики Валерий Пятницкий успокоил: запрета на ввоз не будет. И в итоге вышло так: между Украиной и ЕС в рамках соглашения о Зоне свободной торговли заключена договоренность на установку обеими сторонами нулевой пошлины на продукцию швейной и текстильной отраслей. Эта договоренность начнет действовать, как только соглашение о ЗСТ вступит в силу.