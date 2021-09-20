Экологи бьют тревогу: все должны покупать меньше, заботиться о своей одежде и начинать думать, что теперь делать в таких условиях.

Если вы приходите в секонд-хенд и покупаете вещь, которая вам кажется новой, то на самом деле вам не кажется. В Великобритании часть покупок просто выбрасывают. А затем они оказываются в сортировочных центрах.

А уже оттуда эти вещи едут в Африку и Восточную Европу. Об этом говорится в сюжете "BBC News Ukrainian".

Читайте такжеАвтомобильного секонд-хенда на украинских дорогах в 4 раза больше, чем новых машин: что сейчас покупают"Мы в Британии выбрасываем более миллиона тонн одежды, и треть оказывается на свалках или мусоросжигательных заводах. Производители должны отвечать за все эти излишки", - рассказывает член парламента Мэри Криг.

Журналисты отмечают: индустрия моды выбрасывает столько же парниковых газов, как и авиация.

Некоторые люди поняли, что быстрая мода наносит разрушительное воздействие окружающей среде, поэтому отказались от определенных покупок. Экологи бьют тревогу: все должны покупать меньше, заботиться о своей одежде и начинать думать, что теперь делать в таких условиях. Ведь мы - на грани глобальной катастрофы.

Как отмечается в сюжете ВВС, лишь 11 магазинов по переработке одежды в Великобритании поставили целью уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Некоторые сетуют, что технологии по переработке одежды еще не очень развиты, а потому и перерабатывают недостаточное количество материалов. "Поэтому пока неиспользуемая одежда попадает на помойку и в секонд-хенд", - подытожили журналисты.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве несколько десятков потенциальных покупателей устроили потасовку у секонд-хенда из-за привоза нового товара. Инцидент произошел возле станции метро "Харьковская".

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Автор: Ольга Робейко